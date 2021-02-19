السلطات الكورية تقوم بفحص خاص للإصابات الجماعية بين الأجانب

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بلغ عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 444 حالة خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليعود إلى مستوى 400 لأول مرة منذ 4 أيام.وكان من بين الإصابات الجديدة 218 حالة في مناطق صناعية في مقاطعة كيونغ كي، و116 حالة في العاصمة سيول.وبالتالي قررت الحكومة الكورية إجراء فحص خاص على أماكن العمل عالية الخطورة من أجل التعامل مع حالات الإصابة الجماعية الأخيرة بين العمال الأجانب، حيث يشمل ذلك فحصا شاملا على ألف و100 شركة تدير أماكن إقامة خاصة للعمال، من بين الشركات التي يعمل فيها أكثر من 5 عمال أجانب.كما تخطط السلطات الصحية للتركيز على المصابين المحتملين من خلال تشجيع العمال الأجانب على إجراء فحوص استباقية.ومن ناحية أخرى، تتواصل عملية التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا في كوريا، حيث تلقى 63 ألفا و644 مواطنا تلك التطعيمات أمس، ليبلغ عدد الذين تلقوا تطعيمات حتى الآن 87 ألفا و428، من بينهم 85 ألفا و904 تلقوا لقاحات أسترازينيكا، وألف و524 تلقوا لقاحات فايزر.ومن المقرر أن يتم إعادة بحث لقاح أسترازينيكا الذي تم تعليق التطعيم به للذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وذلك من أجل التعرف على إمكانية تطعيمهم به مرة أخرى.وقال رئيس الوزراء الكوري "جونغ سيه كيون" في اجتماع عقده اليوم في مركز التعامل مع الطوارئ إن هناك نتائج بحوث جديدة تؤكد فعالية لقاح أسترازينيكا لكبار السن، وطلب من وزارة الصحة جمع آراء الخبراء حول هذا الموضوع مرة أخرى.