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المحلية

وفاة شخصين في مقاطعة كيونغ كي بعد تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا

Write: 2021-03-03 14:55:44Update: 2021-03-03 16:01:48

وفاة شخصين في مقاطعة كيونغ كي بعد تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا

Photo : YONHAP News

توفي شخصان اليوم الأربعاء في مقاطعة "كيونغ كي"، بعد تلقيهما لقاح فيروس كورونا حيث .
توفي مريض يبلغ من العمر 63 عامًا يقيم في أحد مستشفيات الرعاية طويلة الأجل في مدينة "بيونغ تيك" في حوالي الساعة 10 صباح اليوم بعد ظهور أعراض الالتهاب الرئوي وتعفن الدم عليه. وكان المريض الذي يعاني من مرض في الأوعية الدموية الدماغية قد تلقى تطعيم "أسترازينيكا" قبل أربعة أيام.
كما توفي مريض آخر يبلغ من العمر 50 عامًا كان يقيم في أحد دور رعاية المسنين صباح اليوم إثر أزمة قلبية، وذلك بعد يوم واحد من تلقيه جرعة من لقاح "أسترازينيكا". وتبين أن المريض كان يعاني من أمراض كامنة، من بينها أمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية.
وتحقق السلطات الصحية الكورية حاليا فيما إذا كانت هناك صلة مباشرة بين هذه الوفيات واللقاح.

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