انتعاش احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية في فبراير

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ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية بدرجة طفيفة في شهر فبراير، بعد أن سجل أول انخفاض منذ عشرة أشهر في شهر يناير الماضي.ووفقا للبنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل احتياطي البلاد من العملات الأجنبية 447.5 مليار دولار بنهاية فبراير، بزيادة نسبتها 4.83 مليار دولار مقارنة بما كان عليه في الشهر الأسبق.ويأتي هذا الارتفاع بعد أن انخفض الاحتياطي الكوري بمقدار 370 مليون دولار على أساس شهري في يناير، بعد نموه لمدة 9 أشهر متتالية.وقال البنك المركزي إن الانتعاش يرجع إلى زيادة العائدات على أصوله بالعملات الأجنبية وزيادة قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى الدولار الأمريكي.كما احتفظت كوريا الجنوبية بمكانتها كتاسع أكبر مالك لاحتياطي النقد الأجنبي في العالم بنهاية يناير، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان ثم سويسرا.