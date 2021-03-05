وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان يزوران سيول وطوكيو منتصف مارس

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أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" ووزير الدفاع "لويد أوستن" سوف يزوران كوريا الجنوبية في منتصف مارس الجاري.ووفقا للمصادر، يتم حاليا التنسيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لزيارة الوزيريْن إلى سيول يوم 17 مارس، والتي ستستغرق يومين.ويدرس الجانبان عقد حوار "اثنين زائد اثنين" مع وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" ووزير الدفاع "سوه أوك"، بعد إجراء محادثات ثنائية بين الجانبين.ومن المتوقع أن تتناول المباحثات توجهات السياسات المتعلقة بكوريا الشمالية، بالإضافة إلى قضايا التحالف الثنائي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ونقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من واشنطن إلى سيول.وأفادت وسائل الإعلام اليابانية بأن الوزيرين "بلينكين" و"أوستن" سيسافران إلى اليابان قبل زيارة كوريا الجنوبية، حيث نقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس الخميس عن مسؤولين في الحكومة اليابانية قولهم إن طوكيو وواشنطن تقومان بترتيبات لزيارة الوزيرين إلى اليابان من 15 إلى 17 مارس.