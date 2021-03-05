عدوى جماعية بفيروس كورونا في أكبر سوق للأسماك في كوريا

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وقعت عدوى جماعية بفيروس كورونا في سوق بوسان للأسماك التي تعد أكبر سوق للأسماك في كوريا الجنوبية، حيث تم تأكيد إصابة 11 شخصا من العاملين في السوق وأفراد أسرهم بفيروس كورونا، وبلغ عدد الذين تواصلوا معهم 360 شخصا، ومن ثم تقرر عزل حوالي ربع عدد العاملين في السوق في الحجر الصحي.كما أصدرت السلطات الصحية في بوسان مساء أمس الاثنين أمرا بتعليق العمل في السوق، وتم إلغاء المزاد اليومي على المنتجات السمكية الذي كان من المفترض إجراؤه صباح اليوم الثلاثاء.وقالت السلطات الصحية إنه من الصعب استئناف تشغيل سوق بوسان للأسماك، حتى يتم الإفراج عن العاملين من العزل الصحي الذاتي.تجدر الإشارة إلى أن مدينة بوسان تتعرض حاليا لعدوى جماعية بفيروس كورونا، خاصة في الموانئ والسفن، حيث تم الإبلاغ عن إصابة 14 بين الذين كانوا يعملون في تفريغ البضائع من سفينة روسية في ميناء "كام تشون"، كما تم تأكيد إصابة 10 من بحارة سفينة لصيد الأسماك وأفراد أسرهم، وبالإضافة إلى ذلك وقعت عدوى جماعية في مستشفيين عامين هناك.