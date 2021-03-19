مرشح المعارضة لعمودية سيول يتقدم على مرشحة الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي

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تبين أن معدلات تأييد "أوه سيه هون"مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي لانتخابات عمودية سيول يتقدم على منافسته من الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون" بفارق كبير يبلغ حوالي 20%.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" أمس الأربعاء على 806 من المواطنين البالغين المقيمين في سيول، بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب المعارض "أوه" 55%، بينما بلغت معدلات تأييد منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون" 36.5%.وتجدر الإشارة إلى أن معدلات تأييد المواطنين في العشرينيات من العمر لمرشح الحزب المعارض "أوه" بلغت 60.1%، فيما بلغت معدلات تأييدهم لمرشحة الحزب الحاكم "بارك" 21.1%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 95.5% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجري يوم السابع من أبريل القادم.ومن جهة ثانية، بلغت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" 35%، فيما بلغت معدلات المعارضة 61.3%.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 37.7%، وتلاه كل من الحزب الديمقراطي الحاكم بـ30.1%، وحزب الشعب بـ9.1%، وحزب العدالة بـ5%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.5%.