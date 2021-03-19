مرشح المعارضة لعمودية سيول يتقدم على مرشحة الحزب الحاكم في استطلاعات الرأي

تبين أن معدلات تأييد "أوه سيه هون"مرشح حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي لانتخابات عمودية سيول يتقدم على منافسته من الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون" بفارق كبير يبلغ حوالي 20%.
وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" أمس الأربعاء على 806 من المواطنين البالغين المقيمين في سيول، بلغت معدلات تأييد مرشح الحزب المعارض "أوه" 55%، بينما بلغت معدلات تأييد منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون" 36.5%.
وتجدر الإشارة إلى أن معدلات تأييد المواطنين في العشرينيات من العمر لمرشح الحزب المعارض "أوه" بلغت 60.1%، فيما بلغت معدلات تأييدهم لمرشحة الحزب الحاكم "بارك" 21.1%.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 95.5% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التي ستجري يوم السابع من أبريل القادم.
ومن جهة ثانية، بلغت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" 35%، فيما بلغت معدلات المعارضة 61.3%.
وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي 37.7%، وتلاه كل من الحزب الديمقراطي الحاكم بـ30.1%، وحزب الشعب بـ9.1%، وحزب العدالة بـ5%.
ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.5%.