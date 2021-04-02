وزير الخارجية الكوري يزور الصين للاجتماع مع نظيره الصيني

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يغادر وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" متوجها إلى الصين اليوم الجمعة، لإجراء محادثات مع نظيره الصيني "وانغ يي".وسوف يتوجه الوزير "جونغ" من قاعدة سيول الجوية في "صونغ نام" إلى "تشامن" في مقاطعة "فوجيان" بجنوب شرق الصين، في الساعة 1 من بعد الظهر.وسيلتقي الوزير الكوري مع نظيره الصيني غدا السبت على مأدبة غداء لمناقشة القضايا العالقة بين البلدين والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.ومن المرجح أن تشمل المحادثات الوضع في شبه الجزيرة الكورية وقضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية، وسوف يطلب الوزير "جونغ" من الجانب الصيني القيام بدور في جهود بناء السلام في شبه الجزيرة الكورية، واستئناف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، بعد إطلاق بيونغ يانغ مؤخرا صواريخ باليستية قصيرة المدى.