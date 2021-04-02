سام سونغ وإل جي تسجلان أعلى أداء منذ 12 عاما

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صرحت شركتا "سام سونغ" و"إل جي" الكوريتان للإلكترونيات اليوم بأنهما سجلتا أعلى أداء خلال الربع الأول من هذا العام، حيث تجاوز حجم الأرباح التشغيلية لسام سونغ 9 تريليونات وون خلال الثلاثة شهور الأولى من هذا العام، وهو ما يتجاوز التوقعات السابقة. كما اقترب حجم مبيعاتها من المستوى الذي كان عليه في الربع الثالث من العام الماضي عندما سجلت رقما قياسيا غير مسبوق يبلغ 65 تريليون وون.ويرجع السبب في ذلك إلى تحسن وضع قطاع الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون المتطورة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية المنزلية رغم عدم وصول الأرباح الناتجة عن بيع أشباه الموصلات إلى توقعاتها السابقة.أما شركة إل جي للإلكترونيات فقد حققت أكبر أرباح ربع سنوية منذ تأسيسها، حيث سجلت 18 تريليونا و800 مليار وون من المبيعات، وترليونا و500 مليار وون من الأرباح التشغيلية.ورغم قرارها الأخير بسحب أعمالها من قطاع الهواتف المحمولة في نهاية شهر يوليو القادم، إلا أنها سجلت أعلى أرباح في قطاعي الأدوات الإلكترونية المنزلية وأجهزة التلفزيون.وتوقع المراقبون أن تسجل إل جي 6 تريليونات وون من مبيعات الأجهزة الإلكترونية لأول مرة في تاريخها، وأن تتجاوز أرباحها التشغيلية 800 مليار وون.ويرجع السبب في ذلك على الأرجح إلى ارتفاع بيع مكيفات الهواء الجديدة وأجهزة التلفزيون المتطورة.