مرشحو الحزب المعارض يلقون خطابات الفوز في الانتخابات

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وجه "أوه سي هون"، من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي، الفائز في انتخابات عمودية سيول، الشكر إلى مواطني مدينة سيول لانتخابهم له، وتعهد ببذل كل الجهود من أجل خدمة المواطنين.وألقى "أوه" خطاب الفوز في حوالي الساعة 12 من صباح اليوم الخميس بعد فرز أكثر من نصف عدد الأصوات وتأكيد فوزه على منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي الحاكم "بارك يونغ سون".وفي الخطاب، قال "أوه" إنه يشعر بإحساس ثقيل بالمسؤولية بصفته العمدة الجديد، من أجل خدمة مواطني سيول وسط تفشي وباء كورونا والصعوبات الاقتصادية.كما قال "أوه" الذي شغل منصب عمدة سيول سابقا من عام 2006 إلى عام 2011، إنه يعتقد أن المواطنين منحوه فرصة أخرى للخدمة، حتى يتمكن من حل المشكلات المتزايدة في العاصمة وتخفيف الصعوبات التي يواجهونها.وفي الوقت نفسه، ألقى "بارك هيونغ جون" مرشح الحزب المعارض في انتخابات عمودية بوسان، ثاني أكبر مدينة في كوريا الجنوبية، خطاب الفوز بعد التأكد من تحقيقه فوزا ساحقا على منافسه مرشح الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم يونغ تشون".وقال "بارك" إنه يقبل بالنتيجة بتواضع، مشيرا إلى أن دعم مواطني بوسان له لا يمثل بالضرورة دعما لحزبه، وأنه سيضع في اعتباره أن المواطنين سيحملون الحزب دائما نتيجة أخطائه إذا أصبح مغرورا ومعجبا بنفسه.كما تعهد بالتواضع في إدارة شؤون المدينة وعدم تخييب أمل المواطنين، وتعهد في الوقت نفسه ببذل الجهود من أجل سياسة التعاون والوحدة.وقد توقعت استطلاعات الرأي التي أجريت على الناخبين بعد التصويت فوز مرشحي المعارضة بهوامش كبيرة، حيث أظهرت حصول "أوه" على 59% من أصوات الناخبين في سيول، في حين حصل "بارك" على 64% من أصوات الناخبين في بوسان.وسوف يبدأ الفائزان عملهما اليوم الخميس، ويستمران في منصبيهما حتى 30 يونيو من العام القادم.ويُنظر إلى نتائج الانتخابات الفرعية على أنها مؤشر حاسم على الانتخابات الرئاسية العام القادم.