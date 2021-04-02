إيران تفرج عن ناقلة النفط الكورية المحتجزة لديها منذ يناير الماضي

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أفرجت السلطات الإيرانية اليوم الجمعة عن ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي ظلت محتجزة هناك منذ شهر يناير الماضي بدعوى تلويث البيئية.وقالت وزارة الخارجية الكورية إن السفينة المفرج عنها قد غادرت إيران في الساعة العاشرة و20 دقيقة من صباح اليوم الجمعة حسب التوقيت الكوري، وعلى متنها قبطان السفينة و13 من أعضاء طاقمها، وكذلك حمولتها من المواد الكيميائية النفطية.وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد احتجزت تلك السفينة الكورية يوم الرابع من شهر يناير الماضي بدعوى مخالفتها لقوانين البيئة البحرية، ثم أطلقت سراح 19 بحارا في شهر فبراير، وتبقى منهم 13 في إيران من أجل صيانة السفينة.وقد قام نائب وزير الخارجية الكوري "تشيه جونغ غون" بزيارة لإيران في شهر يناير الماضي ضمن الجهود الرامية إلى الإفراج عن السفينة المحتجزة بشكل مبكر.