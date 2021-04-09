الرئيس يعين وزير الداخلية السابق في منصب رئيس الوزراء

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قرر الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليوم الجمعة تعيين وزير الداخلية السابق "كيم بو كيوم" في منصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء السابق "جونغ سيه كيون" الذي قدم استقالته لترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري في العام القادم.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن رئيس الوزراء المرشح "كيم" الذي تم انتخابه نائبا للبرلمان أربع مرات، بذل كل مساعيه للتغلب على المواجهات الإقليمية وتحقيق الإصلاح الاجتماعي.وأضاف أن "كيم" يعطى أولوية للحوار والتسوية، معربا عن توقعاته بأن يتعامل تعاملا جيدا مع مطالب الشعب بالتغلب على أزمة كورونا والقضاء على الفساد المتعلق بالمضاربات العقارية.وشمل التعديل أيضا خمسة مناصب وزارية، منها وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزير الصناعة والتجارة والطاقة، ووزير التوظيف والعمل، ووزير العلوم والتكنولوجيا، ووزير الشؤون البحرية والثروة السمكية.كما قام الرئيس "مون" بإجراء تعديل على بعض المناصب لمساعديه، حيث عين نائب البرلمان السابق "لي تشول هي" مساعدا للشؤون السياسية، والمفتش الدائم للمؤسسة الوطنية للتأمين الصحي "لي تيه هان" مساعدا للشؤون الاجتماعية، ومساعدته للشؤون التعليمية "بارك كيونغ مي" متحدثة باسم مكتب الرئاسة.