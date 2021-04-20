وفاة مريض كوري بفيروس كورونا في الهند

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توفي رجل كوري جنوبي في الهند في أثناء تلقيه علاجا مضادا لفيروس كورونا، وهي الحالة الأولى من نوعها وسط زيادة عدد الإصابات هناك.وأوضحت سفارة كوريا الجنوبية في الهند أمس الاثنين أنه قد ثبتت إصابة رجل في الخمسينيات من العمر بفيروس كورونا مؤخرا، وتم نقله إلى مستشفى في العاصمة الهندية نيودلهي يوم الخميس الماضي مع زوجته. وقد ساءت حالته الصحية بسبب عدم وجود مكان شاغر في وحدة العناية المركزة المجهزة بأجهزة التنفس الصناعي لمرضى كورونا، وسط ارتفاع عدد الإصابات هناك، ثم تمكن من دخول إحدى الوحدات بعد ظهر يوم الأحد، لكنه توفي في اليوم التالي.وقد سجلت الهند رقما قياسيا من الإصابات الجديدة يوم أمس الاثنين بلغ 273 ألفا و810 حالات، وهو رقم قياسي جديد من الإصابات اليومية لليوم السادس على التوالي.