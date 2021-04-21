رئيس وكالة الطاقة الذرية يأمل في مشاركة كوريا في مراقبة إطلاق مياه فوكوشيما

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أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمله في مشاركة كوريا الجنوبية في فريق الخبراء الذي سيراقب عملية إطلاق اليابان للمياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في المحيط.وقد قدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" وجهة نظره هذه في مقابلة مع وكالة يونهاب الإخبارية الكورية أمس الثلاثاء، حيث قال إن كوريا الجنوبية من بين الدول التي أعربت عن أكبر المخاوف بشأن هذه القضية.وفي إشارة إلى وجود مجموعة كبيرة من المواهب في مجال الطاقة النووية في كوريا الجنوبية، قال "غروسي" إنه سيكون من المفيد التعاون مع خبراء كوريين. وأضاف أن الوكالة تخطط لإرسال أول بعثة فنية إلى اليابان في غضون هذا العام، كما أنه يخطط لزيارة اليابان قبل بدء تلك العملية، لكنه حذر من استخدام كلمة "تحقيق"، لأن مهمة الفريق الرئيسية هي المراقبة.كما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن مهمة الوكالة هي التأكد من أن كل شيء سيكون ضمن الإطار المتفق عليه وفقا للمعايير الدولية، مشددا على حياد الوكالة وعدالتها في تنفيذ هذه المهمة.