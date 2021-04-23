الرئيس الكوري يتعهد بتعزيز الالتزام بتخفيض انبعاثات الكربون

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أعلن الرئيس "مون جيه إين" أن كوريا الجنوبية ستعزز هدفها الأصلي لتخفيض انبعاثات الكربون ووقف التمويل الرسمي لمشروعات طاقة الفحم في الخارج.وأدلى "مون" بهذا الإعلان أمس الخميس خلال قمة المناخ التي عقدت عبر الفيديو واستضافها الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وفي حديثه إلى حوالي 40 من قادة دول العالم، قال "مون" إن كوريا الجنوبية أعلنت في العام الماضي هدفها المتمثل في تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 24.4% عن مستوى عام 2017، وذلك حتى عام 2030.وأضاف أن كوريا الجنوبية ستزيد من تلك النسبة التي تسمى بـ"المساهمة المحددة وطنيا"، وسوف تبلغ الأمم المتحدة بهدفها الجديد في غضون هذا العام.كما أشار الرئيس إلى أن كوريا ستوقف التمويل الحكومي لجميع مشروعات محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في الخارج، وستحظر بناء المحطات الجديدة التي تعمل بالفحم داخل البلاد.وأوضح الرئيس أيضا أن كوريا تخطط للدفع بقوة لتوسيع التمويل الأخضر للاستثمارات في مرافق الطاقة المتجددة في الداخل والخارج.