اعتقال نائب برلماني مستقل بتهمة الاختلاس وتهم أخرى

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أصدرت محكمة كورية مذكرة توقيف بحق النائب البرلماني المستقل "لي سانغ جيك" المتهم بالاختلاس والتقصير في أداء الواجب كمؤسس لشركة الطيران "إيستار جيت" التي تعاني من ضائقة مالية حاليا.وأصدر القاضي "كيم سونغ جون" في محكمة منطقة "جون جو" مذكرة التوقيف اليوم الأربعاء، مشيرا إلى خطر إتلاف الأدلة أو اختلاقها بواسطة المتهم أو إجبار آخرين على الإدلاء بشهادات. وقال القاضي إنه تم أيضا توفير أسباب كافية لإثبات ارتكاب جريمة على الرغم من وجود مساحة متبقية للنزاعات القانونية.ويعد "لي"، وهو نائب سابق للحزب الديمقراطي الحاكم، هو ثاني نائب برلماني يتم القبض عليه بين أعضاء البرلمان الكوري الحادي والعشرين بعد النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم أيضا "جونغ جونغ سون"، الذي تم اعتقاله العام الماضي بسبب انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية.ويُشتبه في أن "لي" تواطأ مع مسؤول كبير في الشركة، وجهت إليه لائحة اتهام في فبراير للتسبب في أضرار مالية بلغت حوالي 43 مليار وون لشركة الطيران من خلال سداد قروض طويلة الأجل مبكرا، وبيع أسهم الشركة لشركة تابعة معينة. وتعتقد النيابة أيضا أن "لي"، النائب البرلماني للمرة الثانية، قد اختلس مبلغ 5 مليارات و360 مليون وون من أموال "إيستار جيت" والشركات التابعة لها في الفترة من 2015 وحتى 2019.