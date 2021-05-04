الحكومة الكورية ترفع هدف التطعيم للنصف الأول من العام إلى 13 مليون شخص

Photo : YONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أنها ستهدف إلى تطعيم ما يصل إلى 13 مليون شخص ضد فيروس كورونا في غضون النصف الأول من هذا العام، وذلك من خلال جلب 14 مليون جرعة إضافية من اللقاحات خلال هذا الشهر والشهر القادم. جاء ذلك في تقرير قدمته وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية حول خطة التطعيم إلى الرئيس "مون جيه إين" في اجتماع خاص للاستجابة لوباء كورونا يوم أمس الاثنين. وبموجب الخطة، ستزود الحكومة الجمهور بما مجموعه 18 مليونا و320 ألف جرعة خلال النصف الأول، بما في ذلك 4 ملايين و120 ألف جرعة تم إعطاؤها بالفعل. وسوف يتم توفير الجرعات المتبقية البالغة 14.2 مليون جرعة حتى نهاية الشهر القادم، بما في ذلك 7 ملايين و230 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا، وذلك خلال الفترة من 14 مايو وحتى الأسبوع الأول من شهر يونيو، و5 ملايين جرعة من لقاحات شركة فايزر. وبالإضافة إلى ذلك، ستتسلم كوريا مليونا و670 ألف جرعة من لقاحات أسترازينيكا، و297 ألف جرعة من لقاحات فايزر حتى نهاية شهر يونيو من خلال مرفق "كوفاكس" المدعوم من الأمم المتحدة. وقد تم الكشف عن هذه الخطة وسط المخاوف من نقص محتمل في اللقاحات مدفوع جزئيا بنقص المعلومات حول متى وكيف ستتلقى كوريا اللقاحات المفترض استلامها حسب الصفقات التي كانت قد أبرمتها في وقت سابق. ويقول المراقبون إنه إذا تم تطعيم 13 مليون شخص، فسوف يكون ذلك أكثر بمقدار مليون شخص مقارنة بالخطة الأولية للحكومة الكورية للأشهر الستة الأولى من عام 2021. ومن أجل المساعدة على تخفيف المخاوف من حدوث خلل في الإمدادات، تجري الحكومة أيضا محادثات لجلب لقاحات أخرى، بما في ذلك لقاحات من شركات نوفافكس وموديرنا وجونسون آند جونسون، خلال النصف الأول من هذا العام، بالتوازي مع زيادة المساعدات الحكومية لشركات الأدوية الكورية من أجل تطوير لقاح محلي.