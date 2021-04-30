البرلمان يعقد جلسات استماع لتعيين 5 مرشحين لمناصب وزارية

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من المقرر أن يعقد البرلمان الكوري جلسات استماع لتأكيد تعيين خمسة وزراء اليوم الثلاثاء.ومن المتوقع أن يواجه المرشح لمنصب وزير الأراضي "نوه هيونغ أوك" أسئلة من النواب حول كيفية منع المضاربات العقارية من قبل المسؤولين الحكوميين في أعقاب الفضيحة الأخيرة التي تورط فيها عدد من موظفي شركة الأراضي والإسكان الكورية التابعة للحكومة.وسوف يتم أيضا عقد جلسات استماع للمرشح لمنصب وزير التجارة "مون سونغ أوك"، والمرشح لمنصب وزير العلوم "إيم هيه سوك"، والمرشح لمنصب وزير العمل "آن كيونغ دوك"، والمرشح لمنصب وزير المحيطات ومصائد الأسماك "بارك جون يونغ".ومن المتوقع أن يسلط حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، الضوء على مزاعم السقوط الأخلاقي التي أثيرت ضد بعض المرشحين وأزواجهم.وقد تم ترشيح الخمسة في تعديل وزاري الشهر الماضي في أعقاب الهزيمة الواسعة للحزب الديمقراطي الحاكم أمام حزب قوة الشعب في الانتخابات الفرعية في وقت سابق من ذلك الشهر.ومن ناحية أخرى، ستُعقد جلسة استماع برلمانية لتأكيد تعيين المرشح لرئاسة الوزراء "كيم بو كيوم" يومي الخميس والجمعة.