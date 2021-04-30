سيول تنتظر موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن انسحاب بيونغ يانغ من التصفيات

Photo : YONHAP News

صرح مسؤول في وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء بأن كوريا الجنوبية سوف تستمر في بذل الجهود الرامية إلى التبادل الرياضي بين الكوريتين، وأنها ستنتظر نتائج المشاورات الجارية بين الاتحادين الآسيوي والكوري الشمالي بشأن قرار بيونغ يانغ بالانسحاب من تصفيات كأس العالم الآسيوية.وأضاف أن الحكومة الكورية الجنوبية سوف تنتظر حتى يقوم الاتحاد الآسيوي بإبلاغها بموقفه النهائي المتعلق بانسحاب كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي قد طالب الجانب الكوري الشمالي بإعادة النظر في قراره بالانسحاب.الجدير بالذكر أن الاتحاد الكوري الشمالي لكرة القدم كان قد أرسل وثيقة رسمية إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة الماضي أعلن فيها انسحاب كوريا الشمالية من الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم الآسيوية التي ستستضيفها كوريا الجنوبية في شهر يونيو.