مؤسسة مطار إنتشون تفوز بأول عقد خاص لتعديل طائرات الشحن

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اختارت مؤسسة صناعة الطائرات الإسرائيلية التي تمتلك تقنية خاصة لتعديل طائرات الشحن من طراز "بي 777" لتكون الوحيدة في العالم باستثناء شركة "بوينغ" الأمريكية، مطار إنتشون الدولي ليصبح أول قاعدة إنتاج لها في الخارج.وكانت شركة الخطوط الجوية الكورية قد ركزت خلال العام الماضي الذي شهدت فيه صناعة الطائرات المدنية صعوبات كبيرة، على نقل الأمتعة من خلال تعديل طائرات المسافرين الأمر الذي ساعدها على تحقيق فائض، بينما قامت شركة آسيانا الكورية للخطوط الجوية بتعديل طائرتين العام الماضي وقررت تعديل طائرتين أخريين إلى طائرتي شحن خلال هذا العام أيضا.وتماشيا مع زيادة الأمتعة الجوية، اختارت المؤسسة الإسرائيلية المطار الكوري الدولي كأول قاعدة إنتاج لها في الخارج.ومن المتوقع أن يتم تعديل 6 طائرات كل عام بدءا بعام 2024 لتبلغ قيمة الصادرات المتوقعة حوالي تريليون وون حتى عام 2040، وسوف ينتج المشروع أكثر من ألفين و100 فرصة عمل إلى جانب نقل التقنية المعنية.وتخطط مؤسسة مطار إنتشون لاستغلال الفرصة في بناء وحدة خاصة لصيانة وإصلاح وتشغيل الطائرات، كما تنوي استضافة شركتين مشهورتين خاصتين لإصلاح الطائرات في النصف الأول من هذا العام استعدادا لزيادة الطلبات الجوية في عصر ما بعد جائحة كورونا.