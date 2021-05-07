موقف إيجابي لسيول وطوكيو تجاه سياسات واشنطن بشأن كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس إن كلا من كوريا واليابان تنظران بإيجابية إلى السياسات الأمريكية الجديدة بشأن كوريا الشمالية.وأدلى مسؤول كبير بالوزارة بهذا التصريح في أثناء إطلاع الصحفيين على نتيجة المحادثات الثلاثية التي عقدت في لندن يوم الأربعاء وشارك فيها وزير الخارجية "جونغ أوي يونغ" ونظيراه الأمريكي "أنتوني بلينكن" والياباني "توشيميتسو موتيغي".وقال المسؤول إن الحكومة الكورية تنظر بإيجابية إلى السياسات الأمريكية الجديدة، لأن الولايات المتحدة أبدت استعدادا لحل القضية من خلال الحوار مع كوريا الشمالية. وأوضح أن واشنطن تخلت عن نهج "إما كل شيء أو لا شيء"، وأصبحت تهدف إلى التوصل إلى حلول واقعية من خلال الدبلوماسية.وفيما يتعلق بالمحادثات الثنائية التي أجراها الوزير "جونغ" مع الوزير "بلينكن" يوم الاثنين، قال المسؤول إنه تمت مناقشة قضايا أخرى غير قضايا شبه الجزيرة الكورية، مثل لقاحات فيروس كورونا والتعاون في التقنيات الحديثة، وإن كان ذلك بدون تفاصيل نظرا لضيق الوقت.كما أطلع المسؤول الصحفيين على المحادثات الثنائية بين "جونغ" ووزير الخارجية الياباني "موتيغي" التي عُقدت يوم الأربعاء، مؤكدا أن الجانبين اتفقا بوضوح على الحاجة إلى توحيد جهودهما من أجل معالجة القضايا الصعبة بين البلدين.