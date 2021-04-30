اعتقال الرئيس السابق لشركة كومهو بتهمة التداولات الداخلية غير المنصفة

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تم اليوم اعتقال "بارك سام كو" الرئيس السابق لمجموعة كومهو آسيانا الذي كانت النيابة العامة تحقق معه بتهمة التداولات الداخلية غير المنصفة في عملية إعادة بناء المجموعة.وأصدرت محكمة سيول المحلية مذكرة اعتقال بارك الذي يواجه تهمة الاختلاس ومخالفة قانون التداولات المنصفة.وأوضحت المحكمة أن هناك أسبابا عديدة في الشكوك حول ارتكابه لتلك الجرائم، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من تدميره للأدلة ذات الصلة بالقضية.وبالتالي سيخضع بارك لتحقيقات النيابة العامة وهو في السجن.تجدر الإشارة إلى أن بارك الذي تقاعد من منصبه كرئيس للمجموعة في شهر مارس من عام 2019، يواجه تهمة المشاركة في تداولات داخلية غير منصفة خلال عملية إعادة بناء المجموعة التي بدأت منذ عام 2015، بما في ذلك جعل شركة كومهو للأوتوبيسات السريعة، التي يمتلك نسبة مرتفعة من أسهمها، تقدم دعما ماليا بقيمة تبلغ حوالي 290 مليار وون، حتى تشتري شركات فرعية أخرى.وقالت النيابة العامة إن أسرة رئيس المجموعة كانت تمتلك أكثر من 40% من أسهم شركة كومهو للأوتوبيسات السريعة في عام 2016، وبالتالي فإن النيابة تجري تحقيقات في احتمال حصول بارك وعائلته على مكاسب غير عادلة.من جانبه، أنكر بارك جميع التهم الموجهة إليه، وقال إن تقديم المال إلى الشركة كان ضمن التداولات الشرعية.