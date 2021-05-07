صحيفة يابانية تقول إن كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى كواد

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نقلت صحيفة "أساهي" اليابانية اليوم الجمعة عن مصادر دبلوماسية كورية وأمريكية متعددة قولها إن الحكومة الكورية تدرس إمكانية التعاون مع مجموعة الخبراء التي سيقوم منتدى "كواد" الأمني الرباعي بين الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والهند، بإنشائها.وقالت الصحيفة إن الحكومة الكورية التي لديها علاقة اقتصادية قوية مع الصين، ظلت بعيدة عن منتدى "كواد" نظرا لأنه يستهدف مواجهة التوسع الصيني، لكنها بدأت تفكر في التعاون مع المنتدى بسبب الحاجة إلى تقوية العلاقات مع الولايات المتحدة بشأن السياسة الأمريكية الجديدة تجاه كوريا الشمالية.ويخطط منتدى "كواد" لتشغيل مجموعة يشارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين الحكوميين ذوي الصلة بلقاحات كورونا وتغير المناخ والتكنولوجيا الحديثة.وأضافت الصحيفة اليابانية أن كوريا الجنوبية تفكر في التعاون مع مجموعة الخبراء، خاصة في مجال التكنولوجيا الحديثة.وتوقعت أن يتم تناول القضية النووية لكوريا الشمالية والتعاون في مجال لقاحات كورونا، والاستثمارات الكورية في الولايات المتحدة، خلال القمة الكورية الأمريكية المرتقبة يوم الحادي والعشرين من مايو في واشنطن.