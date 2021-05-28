45,6% زيادة في صادرات كوريا في مايو

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قفزت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بأكثر من 45 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر نمو لشهر مايو.وقال تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الثلاثاء إن قيمة الشحنات الصادرة وصلت إلى 50,7 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 45,6% على أساس سنوي. وبذلك يكون معدل النمو الشهري للصادرات الكورية قد ارتفع على أساس سنوي لمدة سبعة أشهر متتالية منذ شهر نوفمبر الماضي.وقالت الوزارة إن الصادرات سجلت أعلى نسبة في كل أشهر مايو وأن هذا النمو يعتبر الأكبر على أساس سنوي منذ 32 عاما، أي منذ أغسطس من عام 1988، كما تعد هذه أيضا هي المرة الأولى التي تنمو فيها الصادرات الكورية بأكثر من 40 في المائة لشهرين متتاليين.ووصل متوسط الصادرات اليومية إلى مليارين و420 مليون دولار في مايو، متجاوزا مستوى 2,4 مليار دولار لأول مرة منذ عام 2018.وفي المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 37.9 في المائة، لتصل إلى 47 مليارا و800 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق كوريا لفائض تجاري يبلغ مليارين و930 مليون دولار. ويعتبر شهر مايو هو الشهر الثالث عشر على التوالي الذي تسجل فيه كوريا فائضا تجاريا.