كوريا تتسلم 650 ألف جرعة إضافية من لقاحات فايزر

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تسلمت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء دفعة أخرى قوامها 650 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من إنتاج شركة فايزر، تكفي لتطعيم 325 ألف شخص.ووفقا لفريق العمل الحكومي المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا أمس الثلاثاء، فإن هذه الدفعة، التي تعد جزءا من حوالي 66 مليون جرعة اشترتها كوريا الجنوبية مباشرة من شركة الأدوية الأمريكية، قد وصلت إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 1:35 من صباح اليوم الأربعاء. وهذه الشحنة الأخيرة هي جزء من إجمالي أربعة ملايين جرعة شحنتها شركة فايزر حتى الآن.ومن المقرر أن تتلقى كوريا سبعة ملايين جرعة في النصف الأول من هذا العام، بحيث يتم توزيعها على عامة الناس الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى المرضى والعاملين في مراكز الرعاية الصحية العليا.وقد قامت كوريا الجنوبية حتى الآن بتأمين لقاحات تكفي لـ99 مليون شخص، بينما يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة.