مؤشر أسعار المستهلك في كوريا يرتفع بنسبة 2,6% في مايو

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نمت أسعار المستهلك في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة منذ أكثر من تسع سنوات في شهر مايو الماضي، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلك استقر عند 107,46 نقطة الشهر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بـ2,6% مقارنة بالعام السابق، كما أنه أعلى نمو منذ أبريل 2012، عندما ارتفع المؤشر أيضا بمقدار 2,6% على أساس سنوي.وعلى وجه الخصوص، قفزت أسعار المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية بنسبة 12,1% على أساس سنوي، مسجلة نموا مزدوجا الرقم للشهر الخامس على التوالي. وأوضح التقرير أن أسعار المنتجات الزراعية ارتفعت بشكل ملحوظ، بنسبة 16,6%، بينما ارتفعت أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 10,2%، وارتفعت أسعار المنتجات السمكية بنسبة 0,5%. وبالإضافة إلى ذلك، نمت أسعار السلع الصناعية بنسبة 3,1% على أساس سنوي في مايو، وهو أعلى نمو منذ مايو 2012. ويرجع ذلك إلى التأثير الأساسي المتعلق بأسعار النفط. ونمت أسعار الخدمات الشخصية بنسبة 2,5%، وهي أعلى نسبة منذ فبراير 2019، في حين تراجعت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 4,8% مقارنة بالعام السابق.