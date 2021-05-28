اقتراب أسعار الشقق في سيول من مستواها قبل الأزمة المالية

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أعرب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" عن قلقه الشديد من زيادة الاضطراب في سوق الإسكان خلال النصف الثاني من هذا العام.وأشار إلى أن أسعار أحد مجمعات الشقق في منطقة "كانغ نام" في سيول قد ارتفعت بنسبة 30%، كما أن أسعار الشقق في سيول اقتربت من أعلى مستوى كانت عليه قبل التصحيح الناتج عن الأزمة المالية في عام 2018 حسب معيار الأسعار الحقيقية باستثناء نسبة التضخم.وأشار إلى أنه ينبغي وضع التوقعات بعد تقليص سياسة التخفيف الكمي للحكومة الأمريكية وتعزيز الحكومة الكورية إدارة القروض المنزلية وغيرها.وفيما يتعلق بعرض المساكن، قال إنه يدرس بشكل إيجابي إضافة ألفي بيت إلى كمية الحجز المسبق في الجولة الثالثة من طرح المدن الجديدة خلال هذا العام.وأضاف أنه كشف عن أماكن مرشحة لبناء 229 ألف مسكن حتى الآن من بين خطة العقارات التي تم الإعلان عنها يوم الرابع من شهر فبراير الماضي والتي تستهدف طرح 836 ألف مسكن، مشيرا إلى أن قرار الحكومة بتخفيف القيود على القروض الخاصة للمواطنين العاديين بدءا من الأول من الشهر القادم.وقال أيضا إنه الحكومة تنوي تعديل قانون الضرائب المحلية هذا الشهر من أجل تخفيض الضرائب عن أسعار المساكن التي تتراوح بين 600 مليون و900 مليون وون.