وزير الخارجية الكوري يلتقي برئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار

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التقى وزير الخارجية الكوري "جونغ أوي يونغ" أمس الاثنين بالشيخة "مي بنت محمد آل خليفة" رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار، حيث تبادل معها الآراء حول سبل تنمية العلاقات بين البلدين، وطرق زيادة التعاون المشترك في مجالات الطاقة والإنشاءات، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالتراث الثقافي العالمي لمنظمة اليونسكو.واتفق الجانبان على بذل جهود مشتركة لتوسيع تقدم الشركات الكورية في سوق الطاقة والإنشاءات في مملكة البحرين، وتعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي وتوطيد التعاون الثقافي المشترك في الساحة الدولية.وطلب الوزير الكوري "جونغ" من الشيخة "مي" تقديم دعم لإدراج مسطحات المد والجزر الكورية المعروفة في اللغة الكورية باسم "غيت بول"، على قائمة التراث العالمي لليونسكو.الجدير بالذكر أن مملكة البحرين ستتولى منصب نائب رئيس الدورة الرابعة والأربعين لاجتماع لجنة التراث العالمي الذي سيعقد عبر الفيديو يوم السادس من يوليو القادم.وأشاد الجانبان بالدور الذي يلعبه التبادل الثقافي في تعميق علاقات التعاون بين كوريا الجنوبية والبحرين، واتفقا على تعزيز التفاهم المتبادل لثقافات البلدين من خلال تنظيم فعاليات للتبادلات الثقافية.وكانت الشيخة "مي بنت محمد آل خليفة" قد وصلت إلى سيول يوم الأربعاء الماضي في زيارة تستغرق أسبوعا بناء على دعوة تلقتها من الجمعية الكورية.