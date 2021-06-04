كوريا الجنوبية تسجل نموا في الوظائف للشهر الثالث على التوالي

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سجلت كوريا الجنوبية نموا في الوظائف للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو.وقالت هيئة الإحصائيات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد الوظائف في الشهر الماضي بلغ 27.55 مليون وظيفة، بزيادة قدرها 619 ألفا عن العام السابق.ويعد هذا الشهر الثاني على التوالي الذي تنمو فيه الوظائف بأكثر من 600 ألف وظيفة على أساس سنوي، وهو ما يمثل أكبر نمو سنوي منذ أكثر من 6 سنوات.وقد ظلت البلاد تسجل انكماشا في الوظائف على مدار العام لمدة 12 شهرا متتاليا، منذ أن سجلت خسارة لـ 195 ألف وظيفة في مارس من العام الماضي، قبل أن تسجل زيادة في الوظائف في مارس بمقدار 314 ألف وظيفة.وقد ارتفعت نسبة التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 64 عامًا بمقدار نقطة مئوية واحدة عن العام السابق لتصل إلى 61.2%.وانخفض معدل البطالة بمقدار 0.5% على أساس سنوي، ليصل إلى إلى 4%.