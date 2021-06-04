وزير الدفاع يعرب عن الاعتذار بشأن فضيحة الاعتداء الجنسي في القوات الجوية

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كرَّر وزير الدفاع "صو أوك" تقديم الاعتذار من جديد اليوم إلى الشعب الكوري وأسرة ضابطة الصف ضحية الاعتداء الجنسي، والتي انتحرت بعد تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد زملائها.وحضر الوزير في جلسةٍ للجنة التشريع والقضاء البرلمانية صباح اليوم، حيث صرح بأنه يشعر بالاستياء الشديد ويشعر بالمسؤولية الثقيلة إزاء الجروح والآلام الكبيرة التي تعاني منها أسرة الضحية والشعب الكوري.كما قال إنه سيتعامل مع الفضيحة بكل وضوح، دون ترك أي شبهة فيها، مضيفا أنه سيراجع نظام الوقاية من العنف الجنسي والتعامل معه في الجيش، من أجل إعداد سبل التحسين الجذرية.وذكر أن الجيش الكوري يعمل بجدية على إصلاح القضاء العسكري، من أجل تحقيق العدالة وتأمين حقوق الجنود، مشيرا إلى أن الكثير من المواطنين كما تبين في هذه الفضيحة يتطلعون إلى الإسراع في تحسين النظم ذات العلاقة، لتحقيق العدالة والشفافية في القضاء العسكري، مع مراعاة الصفات الخاصة للجيش.وأوضح الوزير أنه يتوجب إجراء مهام الإصلاح للحد من تدخل القادة في العملية الجنائية العسكرية وضمان استقلالية ونزاهة التحقيقات والمحاكمات، لتعزيز مصداقية النظام القضائي العسكري، مؤكدا على أن ذلك سيكون بمثابة حجر الزاوية لمنع وقوع الجريمة والفساد في الجيش.