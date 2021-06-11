استمرار اتجاه التحسن في الطلب المحلي في كوريا الجنوبية

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أصدرت وزارة المالية اليوم الجمعة تقريرًا يفيد أن الاقتصاد الكوري يتمتع في الآونة الأخيرة بانتعاش في التصدير والاستثمار، وتحسن في الطلب المحلي، فيما زاد التوظيف بدرجة كبيرة للشهر الثاني على التوالي.وأشار التقرير إلى أن مبلغ الموافقة على استخدام البطاقات الائتمانية في شهر مايو الماضي شهد زيادة قدرها 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما سجل حجم مبيعات المتاجر الكبيرة ومتاجر التخفيضات زيادة بنسبة 17.3% و6.8% على التوالي.وقال التقرير إن عدد السياح الوافدين من الصين زاد بنسبة 131.4%، فيما ارتفع مؤثر ثقة المستهلك بمقدار 3 نقاط ليصل إلى 105.2 نقطة.كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في شهر مايو بنسبة 2.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات النفطية والزراعية والسمكية، مسجلا بذلك نموا بأعلى من 2% للشهر الثاني على التوالي.وأشار التقرير إلى أن عدم اليقين للتضخم المالي في البلاد مازال قائما بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام.وشهد حجم الإنتاج الصناعي في مايو انخفاضا بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وسجل حجم الصادرات زيادة بنسبة 45.6% بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات النفطية والكيميائية.