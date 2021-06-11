سيول تدعو بيونغ يانغ إلى الالتزام بروح بيان الخامس عشر من يونيو المشترك

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دعت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية إلى العودة إلى الحوار والتعاون بين الكوريتين بناء على روح البيان المشترك الصادر في أعقاب القمة التاريخية بين الكوريتين عام 2000.جاء ذلك في موجز صحفي للمتحدثة باسم وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية "لي جونغ جو" اليوم الاثنين، حيث أضافت أن حكومة سيول ستبذل قصارى جهدها لإجراء تقدم في عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية من خلال الالتزام بما ورد في الاتفاقات بين الكوريتين، منها بيان الخامس عشر من يونيو المشترك.وقالت المتحدثة "لي" إن بيان الخامس عشر من يونيو يعد أول اتفاق تم التوصل إليه لأول مرة بين قائدي الكوريتين منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى الشطرين الجنوبي والشمالي، وأنه ساهم في فتح عهد جديد للمصالحة والتعاون والسلام بين الكوريتين، وهو ما وضع حجر الأساس لعملية السلام التي تنطوي على نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية.وسيحضر وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "لي إين يونغ" مختلف الأحداث التي يقيمها البلدان والحكومات الإقليمية والمنظمات المدنية بدلا من إقامة احتفال رسمي بالذكرى السنوية الحادية والعشرين على إصدار بيان الخامس عشر من يونيو المشترك.