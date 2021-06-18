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السياسية

المكتب الرئاسي يؤكد على أهمية الحوار المستمر مع اليابان

Write: 2021-06-18 09:51:17

المكتب الرئاسي يؤكد على أهمية الحوار المستمر مع اليابان

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه سيواصل المناقشات مع اليابان، لتحسين العلاقات بين سيول وطوكيو وتطوير العلاقات بينهما على نحو ينظر إلى الإمام.
وأدلى مسؤول رئاسي كبير بهذا التصريح في اجتماع مع الصحفيين في برشلونة أمس الخميس، أثناء مرافقته للرئيس "مون جيه إين" في زيارته إلى إسبانيا، مؤكدا على استعداد كوريا الجنوبية للحوار مع اليابان.
وأعرب المسؤول عن أسفه لعدم عقد قمة بين "مون" ورئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوغا" على هامش قمة مجموعة السبع المنعقدة في بريطانيا. وقد التقى "مون" و"سوغا" مرتين لمدة قصيرة خلال القمة متعددة الأطراف، لكنهما لم يجريا أي محادثات ثنائية رسمية.
وفيما يتعلق بزيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" المحتملة إلى كوريا الجنوبية، قال المسؤول إن البلدين ما زالا يتفاوضان بشأن هذه المسألة. 
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