الرئيس مون يؤكد ثقته في رغبة الولايات المتحدة في التحدث مع كوريا الشمالية

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أعاد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" التأكيد على ثقة سيول في سياسة إدارة "جو بايدن" بشأن كوريا الشمالية، والتي تركز على الحوار والمشاركة الدبلوماسية.وقالت المتحدثة باسم الرئاسة في سيول "بارك كيونغ مي" إن الرئيس "مون" قدّم خلال اجتماعه مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "سونغ كيم"، أمس الثلاثاء، تقييما يؤكد فيه على ملاءمة خطة إدارة "بايدن" لتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل من خلال الحوار والدبلوماسية. وشدد "مون" على ضرورة تعاون سيول وواشنطن لخلق حلقة حميدة لتحسين العلاقات بين الكوريتين، ودفع الحوار إلى الأمام بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. كما تعهد ببذل كل جهد ممكن خلال فترة ولايته المتبقية لوضع العلاقات بين الكوريتين والعلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية "على مسار ثابت".ومن جانبه تعهد "سونغ كيم" للرئيس "مون" بأنه سيبذل قصارى جهده لاستئناف الحوار بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، وأكد أيضا دعم الرئيس "بايدن" للحوار الجاد والمشاركة والتعاون بين الكوريتين.