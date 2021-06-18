تصدير التقنية الكورية للمدن الذكية إلى 11 دولة

Photo : YONHAP News

صرحت وزارة النقل والأراضي الكورية، والمؤسسة الكورية لدعم تطوير البنى التحتية المدنية في الخارج، ومعهد تنمية الأراضي والنقل والعلوم والتقنية اليوم بأنها اختارت 11 مشروعا سيتم تنفيذها في 11 دولة أجنبية من خلال تنظيم مسابقة لاختيار برامج التعاون الدولي الخاص لـشبكة كي - سيتي.تجدر الإشارة إلى أن المسابقة صُمِّمَتْ من أجل اكتشاف مشروعات التعاون في مجال المدن الذكية بين الحكومات، ودعم دخول الشركات الكورية إلى الخارج.وتنقسم المشروعات إلى مشروع تنمية المدن الذكية، ومشروع الحلول الذكية، وتطبيق الحلول الذكية في الخارج.وفي مجال المدن الذكية تم اختيار أربعة مشروعات وهي "المدينة الذكية في منطقة الحرة الاقتصادية في فلبين، و"الوحدة التجريبية لإسكان الموظفين الحكوميين في العاصمة الجديدة في إندونسيا، و"وحدة الابتداع والمدينة الذكية في طشقند بأوزبكستان، و"المدينة الذكية الخاصة لمحطة القطار المركزية في نيروبي في كينيا.وفي مجال الحلول الذكية تم اختيار أربعة مشروعات أخرى، وهي "بناء نظام إدارة المرور في هاي فونغ بفيتنام"، و"ربط النفايات والطاقة" في سانتاكروز ببوليفيا، و"إنشاء شبكة الإنترنت واسعة النطاق في باكو ببلغاريا"، و"إنشاء مركز المراقبة والتحكم المتكامل في كازانلوك ببلغاريا.أما في مجال تطبيق الحلول الذكية في الخارج، فقد اختيرت 3 مشروعات، وهي "تطبيق المنصة المتكاملة للمدينة الذكية في غازي عنتاب بتركيا، و"تطبيق إدارة النفايات في بالتيمور بالولايات المتحدة"، و"تطبيق خدمة مواقف السيارات الذكية في مدينة سانتاندير بإسبانيا.