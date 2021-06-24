وزير الخارجية الكوري يدعو فيتنام إلى تخفيف قيود الدخول لرجال الأعمال الكوريين

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دعا وزير خارجية كوريا الجنوبية "جونغ أوي يونغ" إلى تعاون فيتنام في تذليل الصعوبات التي يواجهها رجال الأعمال الكوريون الجنوبيون عند دخول البلاد، مثل طول مدة الحجر الصحي وقيود الدخول الأخرى.وقال "جونغ" للصحفيين إنه قدم الطلب أمس الأربعاء خلال اجتماعه مع نظيره الفيتنامي "بوي ثانه سون" والرئيس الفيتنامي "نجوين شوان فوك" في هانوي.وقال الوزير في تلك الاجتماعات إن فترة الحجر الصحي التي تستمر لمدة 4 أسابيع عند دخول فيتنام تعد طويلة جدا.وتعهد الجانب الفيتنامي ببذل قصارى جهده لضمان عدم وجود مضايقات للأنشطة التجارية في كوريا الجنوبية.كما طلب "جونغ" من فيتنام تخفيف إغلاقات المصانع التي تديرها الشركات الكورية الجنوبية، وطلب تمكين الوصول العادل إلى لقاحات كورونا للكوريين الجنوبيين المقيمين في فيتنام لمدد طويلة.