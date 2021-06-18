وزيرة العدل السابقة تعلن عن ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة

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أعلنت "تشو مي إيه" وزيرة العدل السابقة رسميا عن ترشحها للانتخابات الرئاسية القادمة.وقد أعربت عن نيتها الترشح من منطقة "هايري" في مدينة "باجو" بمقاطعة كيونغ كي بعد ظهر أمس منادية بالتقدم نحو عالم يرتفع فيه الإنسان، ودولة ترفع قَدْر الإنسان. دولة متقدمة تحافظ على كرامة الشعب.كما أشارت إلى أنها كانت قد طالبت في عام 2017 ببناء حكومة على ضوء مسيرة الشموع بصفتها زعيمة للحزب المعارض الرئيسي بحيث تم تغيير السلطة لأول مرة منذ 10 سنوات بقوة الشعب، مضيفة إلى أنها وقفت في نقطة انطلاق لإعادة بناء السلطة، أي الحكومة الديمقراطية الرابعة من أجل إتمام إصلاحات مسيرة الشموع.وقالت إنها تريد رفع علمها نحو عالم يكون فيه الناس أعلى قيمةً من المال والأرض والسلطة والأيديولوجية". قالت الوزيرة السابقة: "سأخلق دولة تعلِّم الناس من أجل عالم يكون فيه الإنسان أعلى قيمةً"تجدر الإشارة إلى أن إعلان وزيرة العدل السابقة يمثل الإعلان السادس من نوعه في الحزب الديمقراطي الحاكم بعد النائب "بارك يونغ جين"، ومحافظ مقاطعة جنوب تشونغ نام "يانغ سونغ جو" والنائب "لي كوانغ جيه"، ومحافظ مقاطعة كانغ وان "تشيه مون صون"، ورئيس الوزراء السابق " جونغ سيه كيون".