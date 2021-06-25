60.2 % من الكوريين يعارضون زيارة الرئيس مون لليابان خلال أولمبياد طوكيو

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تبين أن حوالي 60% من الكوريين لديهم موقف سلبي تجاه زيارة الرئيس الكوري "مون جيه إين" لليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في طوكيو.وطبقا لنتائح استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" يوم الجمعة الماضي على 500 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات معارضة زيارة الرئيس "مون" لليابان خلال أولمبياد طوكيو 60.2%، فيما بلغت معدلات التأييد 33.2%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات المعارضة كانت أعلى لدى المشاركين في الأربعينيات من العمر مقارنة بالفئات العمرية الأخرى، حيث أعرب 71.5% منهم عن معارضتهم.وتم تسجيل معارضة بنسبة أعلى من التأييد في فنات عمرية مختلفة بغض النظر عن الانتماءات الحزبية.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 4.4%.