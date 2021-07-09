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الرياضة

اللجنة الأولمبية اليابانية تقرر إقامة أولمبياد طوكيو دون جمهور

Write: 2021-07-09 10:05:21

اللجنة الأولمبية اليابانية تقرر إقامة أولمبياد طوكيو دون جمهور

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو بدون متفرجين في العاصمة اليابانية وما حولها، بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
ووفقا لوكالة الأنباء اليابانية "كيودو"، فقد أصدرت اللجنة الأولمبية هذا الإعلان بعد اجتماع لجميع منظمي دورة الألعاب، بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية وحكومة مدينة طوكيو.
وسوف تقام الدورة القادمة في 42 موقعا للمنافسة في جميع أنحاء اليابان، ويتركز معظمها في 4 مناطق في طوكيو.
وقد جاء هذا الإعلام بعد إعلان حالة الطوارئ في منطقة طوكيو في وقت سابق من اليوم، وستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاثنين وستظل سارية طوال مدة الدورة.
وكانت اليابان قد قررت سابقا إقامة دورة الألعاب الأولمبية أمام عدد محدود من المتفرجين.
ومن المقرر أن تستمر الدورة الأولمبية التي ما زالت تحمل الاسم "طوكيو 2020" من 23 يوليو حتى 8 أغسطس.
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