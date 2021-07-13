ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا ذات مسارات العدوى غير المعروفة

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وسط استمرار الموجة الرابعة من وباء كورونا في كوريا الجنوبية، وصل عدد حالات الإصابة التي لم يتم التعرف على أصلها بشكل محدد، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين، كان من بين 13 ألفا و574 حالة إصابة مؤكدة خلال الأسبوعين الماضيين، 4 آلاف و220 حالة، أي بنسبة 31,3%، إصابات غير معروفة المصدر.ويعد هذا الرقم الأعلى منذ أن بدأت السلطات الصحية الكورية في الإعلان عن البيانات ذات الصلة في أبريل من العام الماضي.وبلغت النسبة في الواقع مستويات قياسية خلال ثلاثة أيام متتالية،حيث كانت قد وصلت إلى 30,3% يوم السبت، ثم 30,7% يوم الأحد. وحذرت هيئة مكافحة الأمراض والوقاية منها من أن هذه المصادر "غير المعروفة" يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من الإصابات الإضافية، وحثت الجمهور على الخضوع للاختبار إذا ظهرت عليهم أي أعراض.