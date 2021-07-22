رصد إشارة من هاتف الأقمار الصناعية لمتسلق الجبال الكوري الجنوبي المفقود

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اكتشفت سلطات الإنقاذ موقع هاتف يعمل بالأقمار الصناعية يُفترض أنه قد استخدمه متسلق الجبال الكوري الجنوبي المفقود والذي اختفى في وقت مبكر من هذا الأسبوع بعد نجاحه في تسلق آخر قمة من القمم الأربعة عشر الأعلى في العالم.ووفقا للجنة البحث والإنقاذ التي شكلتها حكومة مدينة "كوانغجو" أمس الأربعاء، فقد تم رصد موقع هاتف الأقمار الصناعية على ارتفاع 7 آلاف متر في سلسلة جبال "كاراكورام" التي تمتد عبر حدود باكستان والصين.وقد اختفى "كيم هونغ بن"، الذي وصل إلى قمة الذروة يوم الأحد بالتوقيت المحلي، يوم الاثنين في أثناء نزوله. وقد أرسل إشارة الاستغاثة باستخدام الهاتف قبل اختفائه.وتقع تلك البقعة على بعد حوالي 900 متر من المكان الذي اختفى فيه "كيم"، وهي عبارة عن جدار جليدي.وقال مسؤول بلجنة الإنقاذ إنه لم يتأكد بعد ما إذا كان "كيم" في نفس ذلك الموقع، مضيفا أنه لم يمكن الاتصال به عبر ذلك الهاتف. وقال المسؤول إن مهمة البحث والإنقاذ ستوسع نطاق البحث باستخدام المكان المحدد كنقطة محورية.وقد قيل إن مروحية عسكرية باكستانية كانت على أهبة الاستعداد للقيام بمهمة الإنقاذ بناء على طلب وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، لكنها لم تقلع بعد بسبب سوء الأحوال الجوية في الموقع. ومن المعروف أيضًا أن مجموعة من رجال الإنقاذ لم يغادروا معسكر الإنقاذ بعد.يُذكر أن "كيم" قد فقد جميع أصابعه بسبب قضمة الصقيع أثناء تسلقه قمة "دينالي" في عام 1991، وهو أول شخص معاق في العالم يتسلق أعلى 14 قمة في العالم.