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السياسية

بدء تطعيم الفئة العمرية بين 55 و59 عاما بلقاح موديرنا أو فايزر الأسبوع المقبل

Write: 2021-07-22 09:58:01

بدء تطعيم الفئة العمرية بين 55 و59 عاما بلقاح موديرنا أو فايزر الأسبوع المقبل

Photo : YONHAP News

تخطط الحكومة بدء تطعيم البالغين من العمر ما بين 55 و59 عاما الأسبوع المقبل.

ووفقًا للسلطات الصحية، فسيبدأ تطعيم الفئة العمرية يوم الاثنين المقبل. وقد قام بالحجز نحو 2.93 مليون شخص من مجموع 3.56 مليون شخص مؤهل، أو ما يمثل 82.5% منهم، اعتبارا من الساعة 12 ظهر أمس الأربعاء.

وسوف يتم التطعيم بلقاح "موديرنا" بين الاثنين والسبت. ولكن من المرجح أن يتم تطعيم المقيمين في منطقة العاصمة بلقاح شركة "فايزر"، حيث تسعى الحكومة للاستفادة بسرعة من حوالي 1.86 مليون جرعة وصلت إلى مطار إنتشون الدولي صباح الأربعاء.

كما تواصل الحكومة تلقي الحجز من البالغين ما بين 50 و54 عاما، وسيظل باب الحجز مفتوحا حتى السبت.

واعتبارا من الساعة 12 صباح الثلاثاء، تم تطعيم 16.44 مليون شخص، أو ما يمثل 32% من جملة السكان، إما جزئيا أو كليا.
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