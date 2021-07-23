وزيرة التجارة الكورية تدعو مجموعة أوتاوا والولايات المتحدة إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية

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أكدتْ وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ هي" على ضرورة أن تمارس كل من مجموعة أوتاوا والولايات المتحدة دورهما القيادي لإصلاح منظمة التجارة العالمية بشكل ناجح.جاء ذلك خلال حضور الوزيرة الكورية اجتماع وزراء التجارة لمجموعة أوتاوا، والذي عُقِدَ أمسِ الخميس عبر الفيديو، حيث أكَّدَتْ أيضا على أهمية أن تُقدِّم منظمة التجارة العالمية حلولاً واقعية للمشاكل التي يواجهها العالم، بما فيها أزمة كورونا، واستنزاف الموارد البحرية.ودعت الوزيرة "يون" منظمة التجارة العالمية إلى الامتناع عن قيود التصدير، وتوسيع إنتاج وتوريد اللقاحات ضمن الجهود الرامية إلى احتواء فيروس كورونا.وأضافت أنه من الضروري بذل الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن مفاوضات الدعم المالي لمصايد الأسماك من أجل التطوير المستدام للموارد البحرية التي تتعرض الآن للاستنزاف.وتضم مجموعة أوتاوا التابعة لمنظمة التجارة العالمية في عضويتها 14 دولة، ويتم من خلالها إصلاح المنظمة.