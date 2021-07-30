الأمم المتحدة تمدد إعفاء مشروعات المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية من العقوبات

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قررت الأمم المتحدة تمديد إعفاء مشروعات برنامج الغذاء العالمي الخاصة بتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية من العقوبات الدولية لمدة عام آخر مراعاة لوضع انتشار فيروس كورونا.وقال راديو صوت أمريكا اليوم الجمعة إن لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي قد أعلنت يوم الثالث والعشرين من يوليو الجاري قرارها القاضي بتمديد الإعفاء لمدة عام واحد، أي حتى الثالث والعشرين من يوليو من العام القادم.وكان برنامج الغذاء العالمي قد خطط لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية التي تعاني من النقص في الأغذية، بدءا من شهر يناير من العام الماضي بعد أن حصل على الموافقة من لجنة عقوبات كوريا الشمالية، لكنها لم تتمكن من تنفيذ هذه الخطة بسبب قيام كوريا الشمالية بإغلاق حدودها خوفا من انتشار فيروس كورونا.