الرئيس الكوري الجنوبي يرى أن بيونغ يانغ لم تغلق باب الحوار مع واشنطن

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اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي الأخير يمثل قدرا منفخضا من تصعيد التوتر، وهو ما لا يجعل الولايات المتحدة تتخلى عن الحوار مع بيونغ يانغ.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته إلى البلاد قادما من الولايات المتحدة أمس، بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة، حيث أعرب عن اعتقاده بأن كوريا الشمالية لم تغلق باب الحوار، موضحا أنه رغم إطلاقها صواريخ مؤخرا إلا أنها ظلت ملتزمة بعدم إجراء تجارب نووية أو إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات، كما علقت تطوير الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية.وأضاف أنه يعتقد أن بيونغ يانغ مازالت تضع في الاعتبار عددا من الأمور ولا تزال تفتح باب الحوار.وحول الحوار بين الكوريتين، وبين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أشار الرئيس إلى أن بيونغ يانغ لم تستجب حتى الآن لمقترحات الحوار التي قدمتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أنه يعتقد أن الكوريتين لم تغلقا باب الحوار حتى الآن رغم عدم وجود توقعات.كما كشف عن أنه حاول استغلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام بمناسبة الذكرى الثلاثين على انضمام الكوريتين إلى الأمم المتحدة كفرصة لتحسين العلاقات بينهما، حيث كان يتطلع إلى تحسين العلاقات بين الكوريتين من خلال حسن استغلال اجتماعات الأمم المتحدة في حالة استجابة بيونغ يانغ لجهوده، لكن ذلك لم يتحقق.