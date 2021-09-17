إصابات كورونا اليومية في كوريا تصل إلى مستوى 2400 لأول مرة

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بلغ عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2434 حالة، ليسجل رقما قياسيا منذ بدء تفشي الوباء في البلاد.وبلغ عدد الحالات في سيول 903 حالات، وفي مقاطعة كيونغ كي 704 حالات، وهو رقم قياسي أيضا في منطقة العاصمة الكبرى.وفي مدينة سيول التي شهدت مستوى 900 حالة جديدة لأول مرة، استمرت موجة العدوى المتسلسلة بما فيها 500 حالة تراكمية في سوق "غاراك" و200 حالة تراكمية في سوق "جونغ بو".وبلغ عدد الإصابات الكامن الذي لا يمكن فيه التعرف على طرق العدوى 405 حالات، وهو أكبر عدد من عدد المصابين نتيجة للاتصال المباشر مع المصابين السابقين.وتوقعت السلطات الصحية الكورية أن يزداد هذا العدد غدا السبت مع احتمال حدوث المزيد من الزيادة في الأسبوع القادم.قال "كيم بو غيوم" رئيس الوزراء في اجتماع عقد اليوم في مركز التعامل مع الأوبئة إنه يشعر بالأسف على عدم التمكن من منع هذه الموجة الضخمة من الانتشار، ودعا المواطنين إلى الخضوع للفحص قبل العودة إلى الحياة اليومية والامتناع عن التجمعات خلال الفترة القليلة القادمة.من ناحية أخرى، تلقى حوالي 37 مليونا و130 ألفا، أي 72.3% من إجمالي عدد سكان كوريا، الجرعة الأولى من التطعيمات المضادة لفيروس كورونا حتى الآن، بينما عدد الذين تلقوا جرعتين حوالي 22 مليونا و580 ألفا، أي 44% من إجمالي عدد السكان.