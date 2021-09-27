نائب يعرض الانسحاب من الحزب المعارض بسبب تورط ابنه في فضيحة صونغ نام

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عرض النائب البرلماني "كواك سانغ دو" التابع لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، الانسحاب من الحزب، أمس الأحد، بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بأن ابنه تلقى تعويضات كبيرة عند إنهاء الخدمة في شركة كانت وسط فضيحة تطوير الأراضي في منطقة "صونغ نام".وبعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للحزب أمس الأحد، قال زعيم التكتل البرلماني للحزب "كيم جي هيون" إن "كواك" قدم إلى فرع إقليمي للحزب ورقة رسمية بشأن مغادرة الحزب.وتقول التقارير إن ابن "كواك" تلقى 5 مليارات وون كتعويضات نهاية الخدمة في مارس الماضي، من شركة "هواتشون ديه وو" لإدارة الأصول، بعد العمل هناك لمدة سبع سنوات تقريبا. ويُشتبه في أن الشركة تلقت خدمات وجنت مكاسب ضخمة في مشروع تطوير منطقة "صونغ نام" بمقاطعة "كيونغ كي" عندما كان حاكم المقاطعة الحالي "لي جيه ميونغ" عمدة لتلك المدينة.وقال زعيم التكتل البرلماني لحزب "قوة الشعب" إنه بغض النظر عن المسؤولية القانونية لـ"كواك" فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة لابنه، فإن الحزب يشعر بإحساس كبير بالمسؤولية فيما يتعلق بالمساءلة السياسية له كشخصية عامة. وكرر "كيم" الدعوة لإجراء تحقيق برلماني وإجراء تحقيق في القضية من قبل مستشار مستقل.