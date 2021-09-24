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أقر البرلمان الكوري مشروع قانون معدل لقانون البرلمان يقضي بإنشاء فرع له في مدينة سيجونغ.جاء هذا القرار في اجتماع للجلسة العامة للبرلمان عقد أمس الثلاثاء، حيث سيكون القانون المعدل إطارا أساسيا لإبراز مدينة سيجونغ كمركز سياسي وإداري للبلاد.وقال رئيس البرلمان "بارك بيونغ سوك" إن الدورة البرلمانية الحادية والعشرين قد أقامت معلما تاريخيا يفتح الباب لعصر سيجونغ البرلماني.وبموجب القانون المعدل، سيتم على الفور إنفاق 14.7 مليار وون لتصميم فرع البرلمان في مدينة سيجونغ، الذي سيتم إنشاؤه على مساحة تبلغ 600 ألف متر مربع، وسيتم نقل 11 لجنة من بين 17 لجنة برلمانية دائمة إلى فرع مدينة سيجونغ، وسيبدأ العمل في إنشاء هذا الفرع في عام 2024، بحيث ينتهى في عام 2027.ومن جانبها، أعربت الدوائر السياسية والمنظمات المدنية عن ترحيبها بقرار إنشاء فرع للبرلمان في مدينة سيجونغ، وقالت إنه سيلعب دورا في التنمية المتوازنة بين مناطق البلاد.