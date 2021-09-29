فوز فوميو كيشيدا برئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي ليصبح رئيس الوزراء القادم لليابان

Photo : YONHAP News

تغلب "فوميو كيشيدا" على منافسه "تارو كونو" ليصبح رئيس الوزراء القادم لليابان بعد أداء اليمين الأسبوع المقبل.وفاز وزير الخارجية السابق في انتخابات قيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم اليوم الأربعاء، ليصبح الرئيس السابع والعشرين للحزب.ومع انتهاء ولاية رئيس الوزراء الحالي "يوشيهيدي سوغا" غدا الخميس، سيتم انتخاب "كيشيدا" رسميا في منصب رئيس الوزراء القادم يوم 4 أكتوبر.وقد حصل كل من "كيشيدا" ووزير الإصلاح الإداري "تارو كونو" على نتيجة اقتراع متقاربة للغاية في التصويت الأول اليوم الأربعاء بفارق صوت واحد. ونظرا لفشل "كيشيدا" في إحراز أغلبية الأصوات، فقد أجريت جولة إعادة لتحديد الفائز.وفي الجولة الأخيرة من التصويت، حصل "كيشيدا" على 257 صوتا ليتغلب على "كونو" الذي أحرز 170 صوتا.