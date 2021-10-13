وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد على النهج الدبلوماسي تجاه كوريا الشمالية

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ليست لديها نية عدائية تجاه كوريا الشمالية، مشددة على النهج الدبلوماسي في التعامل مع بيونغ يانغ.وأصدر متحدث باسم الوزارة هذا الموقف ردا على استفسار من وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، موضحا أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بهدف إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بشكل كامل. وقال المتحدث إن الولايات المتحدة مستعدة للالتقاء مع بيونغ يانغ دون شروط مسبقة والانخراط في دبلوماسية مخلصة ومتواصلة، كما أنها تأمل أن تستجيب كوريا الشمالية بشكل إيجابي لهذه الدعوات من أجل التواصل. وأكد المتحدث مجددا على أن سياسة الولايات المتحدة تدعو إلى اتباع نهج عملي محسوب منفتح على الدبلوماسية مع بيونغ يانغ لتحقيق تقدم ملموس مما يزيد من أمن الولايات المتحدة وحلفائها وقواتها المنتشرة في المنطقة.وفيما يتعلق بعرض كوريا الشمالية للأسلحة التي تم تطويرها في السنوات الخمس الأخيرة خلال معرض دفاعي في بيونغ يانغ هذا الأسبوع، قال المسؤول الأمريكي إن أسلحة الدمار الشامل لكوريا الشمالية وبرامجها للصواريخ الباليستية أصبحا يشكلان تهديدا للسلام والأمن الدوليين ولنظام حظر الانتشار النووي.