الرئيس السابق للحزب الحاكم يعترف بهزيمته في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب

Photo : YONHAP News

أقر الرئيس السابق للحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" بالهزيمة في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب، بعد ثلاثة أيام من فوز منافسه "لي جيه ميونغ" بالترشيح.وفي منشور على فيسبوك أمس الأربعاء، قال "لي" إنه يحترم القرار الذي توصلت إليه لجنة شؤون الحزب، التي رفضت بالإجماع استئنافه على نتائج الانتخابات التمهيدية.وقال "لي" إنه يقبل بنتيجة الانتخابات التمهيدية، وهنأ حاكم مقاطعة "كيونغ كي" على فوزه، وتعهد بالقيام بدوره لتحقيق فوز الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية.وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، عقدت لجنة شؤون الحزب اجتماعا لمناقشة طلب "لي" بمراجعة ما إذا كانت الأصوات قد تم فرزها بطريقة سليمة ودعوته إلى إجراء جولة إعادة. ويذكر أن اللجنة هي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب.وأكدت اللجنة القرار السابق الذي اتخذته لجنة الانتخابات في الحزب والمجلس الأعلى باستبعاد الأصوات التي تم الإدلاء بها للمتنافسين، الذين انسحبوا من السباق، من إجمالي عدد الأصوات.